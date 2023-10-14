Болховским перевозчикам будут доплачивать

Власти Болхова ввели порядок субсидирования пассажирских перевозок.

Депутаты Болховского городского Совета на своем последнем заседании приняли целый ряд документов, регламентирующих условия пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Прежде всего, они приняли порядок утверждения регулируемых тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории города, после чего установили тариф на разовый проезд по муниципальным маршрутам в размере 25 рублей. Он уже начал действовать с 3 октября.

Кроме того, они постановили компенсировать из бюджета города Болхова перевозчикам затраты, понесенные свыше установленного тарифа. В качестве официального перевозчика парламентарии утвердили ООО «Снежана». Также горсовет принял порядок предоставления из бюджета субсидий на возмещение перевозчикам так называемых недополученных доходов, на безвозмездной и безвозвратной основе.

Субсидии положены перевозчикам, осуществляющим автобусные перевозки по территории Болхова на основании договора транспортного обслуживания населения, заключенного с городской администрацией. Для получения компенсации перевозчики должны ежемесячно подавать чиновникам соответствующее заявление и сделанный ими расчет суммы субсидии за отчетный месяц.

Чиновники обязаны проверять достоверность расчетов. Они получили право направлять перевозчику мотивированный запрос о представлении дополнительных документов для проверки обоснованности расчетов. Кстати, согласно новому положению, именно перевозчики несут ответственность за достоверность представленной ими информации в рамках заключенного с администрацией города соглашения о предоставлении субсидий. Если вскроется, что перевозчик, например, «приписал» несуществующих пассажиров, то часть субсидии от него потребуют вернуть.

В случае отказа перевозчика от добровольного возврата субсидии, чиновники местной мэрии обязаны приостановить дальнейшее выделение субсидий и произвести необходимые действия по взысканию денег в судебном порядке, если потребуется. Кроме того, представление недостоверных сведений, повлекших неправомерную выплату субсидии, равно как и нецелевое использование субсидии перевозчиком влекут применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством РФ.

ИА «Орелград»