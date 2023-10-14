Почти все бюджетники перешли на электронный документооборот

Энергетики оценили состояние обмена документами с предприятиями региона.

В Орловской области уже 98 процентов бюджетных учреждений сделали выбор в пользу экономии времени и финансовых средств и перешли на электронный документооборот (ЭДО) при взаимодействии с «Орловским энергосбытом». Об этом сообщила пресс-служба компании, подчеркнув, что представители и других отраслей все активнее пользуются возможностями дистанционного общения с энергетиками.

«Так, например, 86 процентов предприятий ЖКХ получают документы от гарантирующего поставщика и направляют ему корреспонденцию с помощью ЭДО, — подсчитали в компании. – 62 процента управляющих компаний и ТСЖ поступают так же. Все больше промышленных предприятий используют этот канал связи: 63 процента компаний отказались от ежемесячных походов в клиентские офисы за документами».

Энергетики напоминают о том, что электронные документы обладают такой же юридической значимостью, как и оформленные на бумажных носителях, в том числе их можно предоставлять в контролирующие органы. Соответственно, при их использовании экономятся как деньги, так и сокращается время общения, поскольку электронные расчетные документы любая компания может получить гораздо быстрее, чем их бумажные аналоги. Кстати, тем самым потребители выигрывают и «лишнее» время для оплаты счетов.

«Это не просто проба современных технологий – это оптимизация рабочего процесса: не нужно ходить в офис, выделять помещение для хранения документов, тратить время на сортировку бумаг и деньги на их печать и отправку, — так описывают энергетики преимущества электронного документооборота. — Любые операции с использованием ЭДО осуществляются онлайн: отправка писем, сверка расчетов, отслеживание движения и статуса документов. Все максимально прозрачно и удобно».

ИА «Орелград»