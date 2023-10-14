Чиновники не заплатили за эскиз ремонта моста под Орлом

Подрядчику «выбивать» деньги по контракту пришлось через суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специальное научно-реставрационное предприятие «Реставрация» из города Орла к администрации Шаблыкинского района. Истец просил о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые требования были мотивированы фактом ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Было установлено, что еще в январе 2021 года между администрацией Шаблыкинского района и «Реставрацией» был заключен договор, по условиям которого исполнитель обязался оказать определенные услуги. Речь шла о разработке эскизного предложения и локальной сметы на объект: «Пешеходный мост через реку Мох, текущий ремонт, 2-я очередь». От подрядчика требовалось эскизное предложение по усилению опор моста, замене существующих деревянных поперечных и продольных балок на стальные конструкции и замене существующего деревянного настила на конструкции из листового просечного металла.

Также контракт предусматривал составление дефектной ведомости на проведение текущего ремонта, составление ведомости объемов работ и локальной сметы. Цена договора составила 128,6 тысячи рублей. Вышеуказанные услуги по разработке эскизного предложения и локальной сметы на «Пешеходный мост через реку Мох» подрядчик полностью выполнил в установленный контрактом срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имел, что подтверждается актом, подписанным сторонами без замечаний и возражений.

Между тем, чиновники договор так и не оплатили. В ходе досудебного урегулирования спора истец направлял в адрес ответчика претензию с требованием погашения задолженности, но в добровольном порядке она не была удовлетворена. Пришлось идти в суд. Арбитраж исковые требования удовлетворил в полном объеме и постановил взыскать с администрации Шаблыкинского района не только вышеуказанную задолженность, но и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 062 рубля.

ИА «Орелград»