Жителям Болхова разрешили созывать публичные слушания

Граждане смогут самостоятельно инициировать обсуждение важных вопросов.

В Болхове вступило в силу новое «Положение о публичных слушаниях», утвержденное депутатами местного горсовета. Оно пришло на смену документу, действовавшему с 2011 года и уже морально устаревшему. Согласно новому документу основными целями организации и проведения публичных слушаний являются обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей города, выявление и учет общественного мнения по самым важным вопросам на основании принципов открытости, гласности добровольности.

Впрочем, решения, принимаемые на публичных слушаниях и общественных обсуждениях, носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся проекты устава и бюджета города, стратегии социально-экономического развития и вопросы о преобразовании городского поселения. Однако на слушания могут также выноситься иные вопросы местного значения и проекты муниципальных правовых актов, требующие учета интересов населения города.

Проводиться они могут по инициативе населения, городского Совета народных депутатов или главы городского поселения. Жители Болхова смогут реализовать свое право через инициативную группу численностью не менее сами человек, сформированную только из совершеннолетних граждан. Для проведения публичных слушаний по инициативе населения необходимо собрать подписи жителей города Болхова, достигших возраста 18 лет, в количестве не менее 100 штук.

Члены инициативной группы должны подать заявление в городской Совет народных депутатов и указать в нем вопросы, которые предлагается обсудить всем миром. К заявлению должен быть приложен список всех членов инициативной группы с указанием их фамилий, имен и отчества, даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона. Горсовет вправе отказать в назначении публичных слушаний, если представленные документы не соответствуют требованиям или действительности, а также в случае, если поставленный вопрос не относится к компетенции органов местного самоуправления или противоречит действующему законодательству.

Порядок проведения публичных слушаний тоже регламентирован новым документом: на вступительное слово председательствующего отводится до 10 минут, на доклады — до 20 минут, на содоклады — до 15 минут, на выступления в прениях — до 5 минут, на вопросы и ответы — до 40 минут. По результатам публичных слушаний участники вправе принимать резолюции с рекомендациями органам власти.

ИА «Орелград»