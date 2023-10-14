Очистные сооружения на Орловщине оказались неэффективными

Подавляющая часть из них нуждается в замене или модернизации.

В Орловской области немаловажной проблемой признано обеспечение очистки сточных вод. Об этом говорится в паспорте региональной программы обеспечения условий и формирования комфортной среды проживания. На днях она была актуализирована постановлением правительства региона. Из приведенных в ней статистических сведений следует, что более 80 процентов существующих очистных сооружений в Орловской области работают крайне неэффективно или из-за поломок оборудования и некомплектности вообще не работают.

«Высокая концентрация нитритного, нитратного и аммонийного азота в воде на поверхностных водных объектах связана с высокой степенью морального и физического износа очистных сооружений, — говорится в документе. — Модернизация объектов водоотведения, в том числе очистных сооружений, позволит уменьшить попадание в реки Орловской области неочищенных (недостаточно очищенных) хозяйственно-бытовых сточных вод, улучшит качество воды, повысит надежность систем».

Авторы программы отмечают, что для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Орловской области, обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет именно модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит уменьшить накопленный физический и моральный износ объектов, снизить аварийность и повысить надежность систем.

Как уже рассказывал «Орелград», программа модернизации коммунального хозяйства рассчитана по 2027 год включительно. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 7,887 миллиарда рублей. Так, в 2024 году планируется выделить 1,388 миллиарда рублей, в 2025 году – 355,974 миллиона, в 2026 и 2027 годах – по 1,143 миллиарда рублей. Проведение запланированных работ обеспечит создание комфортных и благоприятных условий проживания для граждан на территории Орловской области, что повлечет за собой успешное социально-экономическое развитие региона, считают авторы программы.

ИА «Орелград»