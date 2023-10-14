Орловчанка потребовала от налоговой возмещение морального вреда

Покровский районный суд рассмотрел спор между бывшим работником и работодателем.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда, рассмотрено дело по иску бывшей сотрудницы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Орловской области. Ответчиком выступило региональное Управление ФНС. Экс-сотрудница требовала взыскать в ее пользу зарплату и проценты за нарушение срока ее выплаты при увольнении, а также компенсацию морального вреда. В иске она указала, что в инспекции проработала с февраля 2019 года по август 2022 года, когда служебный контракт с ней был расторгнут в связи с сокращением штата.

«Истец посчитала выплаченные ей при увольнении суммы заниженными и указала, что в период ее работы у ответчика ей систематически выплачивались средства материального стимулирования в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделенных для материального стимулирования федеральных гражданских служащих сверх установленного фонда оплаты труда, а также премии, которые, по сути, являются такими же средствами материального стимулирования», — говорится в информации суда.

Однако указанные суммы не были учтены при расчете с сотрудницей. Она произвела собственные расчеты, которые представила в суде. По ее мнению, работодатель задолжал ей компенсацию при увольнении в размере более 93 тысяч рублей и компенсацию за неиспользованный отпуск в размере более 43 тысяч рублей. Также она потребовала компенсацию за задержку выплат по день вынесения решения в сумме около 20 тысяч рублей и возмещение морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Словом, всего женщина просила взыскать с налоговой службы в свою пользу почти 217 тысяч рублей.

«Суд, исследовав представленные доказательства в совокупности, установил, что выплаченное за соответствующий период истцу дополнительное материальное стимулирование должно учитываться при расчете среднего заработка для оплаты компенсации при увольнении и компенсации за неиспользованный отпуск, — пояснили в пресс-службе Покровского районного суда. — Представленный истцом расчет доплаты причитающихся денежных средств при увольнении судом признан верным. Исковые требования в данной части удовлетворены в полном объеме. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 157 441 рубль 33 копейки».

Что касается других требований, то они были удовлетворены частично. Экс-сотрудница оценила причиненный ей моральный вред в 50 тысяч рублей, но отсудить сумела только три тысячи. Во взыскании оставшихся 47 тысяч было отказано, поскольку суд принял во внимание характер нарушений прав истицы, их продолжительность и степень вины ответчика. В результате размер компенсации морального вреда был рассчитан судом самостоятельно с учетом требований разумности и справедливости, а также конкретных обстоятельств данного спора. Решение суда еще не вступило в законную силу, обжаловать его может любая сторона.

ИА «Орелград»