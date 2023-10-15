Орловскую программу развития туризма расширят

Областные власти увеличили функционал целевой программы.

Правительство Орловской области внесло изменения в принятую в 2019 году государственную программу «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». В частности, были актуализированы целевые индикаторы и ожидаемые показатели реализации программы. Основные изменения претерпела подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской области». Она получила дополнительный пункт, благодаря которому был расширен весь функционал.

В частности, в паспорт программы включен региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры». Его реализация будет проходить в рамках одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ответственными исполнителями данного направления в программе указаны региональный департамент культуры и БУК ОО «Туристский информационно-выставочный центр Орловской области».

Целью регионального проекта является развитие туристской инфраструктуры и увеличение номерного фонда коллективных средств размещения. Он предполагает реализацию общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма и обеспеченных грантовой поддержкой. Ключевыми целевыми индикаторами успешности выполнения программы в данном случае станут количество введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения и число реализованных проектов по проектированию туристского кода центра города.

Действие подпрограммы развития внутреннего туризма рассчитано по 2025 год включительно. Она предполагает создание в Орловской области современного и конкурентоспособного туристского комплекса, вносящего вклад в развитие экономики и социальной сферы. В числе прочего предполагается развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли и материально-технической базы, формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта, кадровое и научно-методическое обеспечение развития туризма.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы составляет около 820 миллионов рублей. В частности, с 2023 по 2025 годы на нее планируется выделять по 163,68 миллиона рублей ежегодно. Большая часть средств, порядка 777 миллионов рублей, поступит из федерального бюджета. Ожидаемыми результатами являются: рост объемов оказания туристско-экскурсионных услуг населению Орловской области, российским и иностранным гражданам; привлечение дополнительных инвестиций в экономику Орловской области; рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности и дополнительного развития сфер, связанных с туризмом; улучшение материально-технической базы туристской отрасли.

ИА «Орелград»