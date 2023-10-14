Орловские приставы помогут в защите прав человека

Омбудсмен и главный судебный пристав договорились о сотрудничестве.

В Орле состоялась процедура подписания соглашения о взаимодействии между Управлением ФССП России по Орловской области и региональным уполномоченным по правам человека. Документ скрепили подписями главный судебный пристав региона Михаил Смирнов и омбудсмен Наталия Балашова. Как пояснили в пресс-службе УФССП, соглашение предусматривает взаимодействие и принятие совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан в соответствии с действующим законодательством.

«Реализация соглашения предполагает оперативный информационный обмен, проведение консультаций, выработку совместных решений, совместную организацию тематических совещаний, рабочих встреч, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Несколькими днями ранее еще одно соглашение заключили региональное Отделение Социального фонда России и Федерация профсоюзов Орловской области. В данном случае подписи на документе поставили управляющий ОСФР Анна Елисеева и руководитель ФПОО Николай Меркулов. В пресс-службе Фонда пояснили, что договоренность предусматривает взаимодействие и развитие социального партнерства в сфере труда, проведение совместных мероприятий по вопросам пенсионного и социального обеспечения.

«Также намечена совместная разъяснительная работа по трудовым правам граждан, в том числе пострадавшим от несчастных случаев на производстве», — отметили в ведомстве. Комментируя соглашение, Анна Елисеева сказала: «Долгие годы взаимодействия и сотрудничества с Федерацией профсоюзов теперь скреплены на бумаге. Мы очень рады, что у нас появился совместный документ с намеченным совместным планом работы».

ИА «Орелград»