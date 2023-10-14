Правила патронажа над беззащитными утвердили в Ливнах

Власти помогут горожанам, которые не в состоянии самостоятельно защищать свои права.

Администрация города Ливны утвердила «Порядок установления и прекращения патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности». Документ принят в соответствии со статьей 41 Гражданского кодекса Российской Федерации. Контроль за его исполнением возложен на заместителя главы администрации города по социальным вопросам. А полномочия в данной сфере возложены на местный отдел опеки и попечительства.

Одной из задач отдела станет выявление совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа. Происходить это будет на основании информации, поступившей в мэрию от юридических (организаций здравоохранения, социального обслуживания, правоохранительных органов) или физических лиц, в том числе от самого гражданина, который не может по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

При поступлении такой информации уполномоченный орган обязан в течение пяти рабочих дней проверить ее, в том числе в ходе личной беседы с гражданином. Итогом проверки может стать решение о нуждаемости гражданина в посторонней помощи, но установление над ним патронажа возможно только с его согласия. В этом случае ему назначат помощника.

При этом гражданин, нуждающийся в установлении над ним патронажа, должен подать в отдел опеки заявление, медицинское заключение о состоянии здоровья, а также справки, подтверждающие факт установления инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации, при их наличии. Такие справки выдают федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы. Если гражданин не может лично прийти в отдел, заявление о согласии на назначение помощника оформляется по его месту жительства.

Гражданин, желающий стать помощником, также должен представить в отдел опеки пакет документов, включая медицинское заключение о состоянии его здоровья, справку с места работы о ее характере (о наличии или отсутствии факторов, которые могут затруднить исполнение помощником возложенных на него обязанностей, командировки, вахтовый метод работы и т.п.) и справку об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан. Последняя выдается органами внутренних дел.

Помощник назначается по месту проживания или пребывания гражданина, нуждающегося в установлении патронажа, при этом он не обязан проживать совместно с ним. Решение об установлении над гражданином патронажа и назначении ему помощника оформляется в форме постановления администрации города Ливны, экземпляр которого вручается каждому из заявителей. Решение об отказе оформляется в форме письма с изложением причина, которое направляется каждому из заявителей.

ИА «Орелград»