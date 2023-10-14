Архивы под Орлом получат 20 тысяч рублей на развитие

В Болховском районе приняли скромную архивную программу.

Власти Болховского района утвердили муниципальную программу развития архивного дела, рассчитанную на 2024-2025 годы. Ее основные цели: создание условий для развития и дальнейшего совершенствования архивного дела и оптимальных условий для обеспечения сохранности документов. Программой предусмотрено удовлетворение информационных потребностей граждан, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, а также дальнейшее развитие информационных технологий в архиве, сохранение и увеличение качественного состава кадров.

Одной из задач является ремонт и техническое оснащение современным оборудованием и материалами хранилищ и рабочих кабинетов архива. Правда, на ее реализацию планируется направить из районного бюджета всего 20 тысяч рублей, или по 10 тысяч рублей в год. Согласно приложенной статистической справке, на хранении в местном архиве находится 34 828 дел, в том числе: документы постоянного срока хранения в 74 фондах – 10 156 дел, по личному составу в 127 фондах – 24 053 дела, а также 32 дела научно-технической документации и 587 фотодокументов.

Документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в архиве постоянно. Финансирование и материально-техническое обеспечение, техническое оснащение, оборудование охраны, транспортное обслуживание и создание необходимых условий труда работникам осуществляется за счет средств бюджета Болховского района. Как следует из паспорта программы, помещение архива не во всем соответствует требованиям к таким учреждениям. Из-за недостатка бюджетного финансирования многие проблемы архивного дела района остаются нерешенными.

«Архивный фонд комплектуется документами организаций источников комплектования архива, — говорится в паспорте программы. — В связи с реорганизацией и ликвидацией организаций возросла передача документов в архив на хранение. Анализ показывает, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится. В 2019-2023 годы проводился плановый прием документов в связи с истечением сроков хранения в организациях, а также от ликвидированных организаций».

Отмечают авторы программы и серьезную проблему, возникающую в связи с отсутствием свободных площадей в архиве. При этом прогноз поступления документов на 2024-2026 годы — 1500 дел. Местные власти отмечают и то, что в связи с «пенсионными реформами, введением обязательной государственной регистрации на объекты недвижимости и землю резко увеличилась обращаемость документов». Столь высокая нагрузка на документы не могла сказаться на их состоянии. Поэтому необходима реставрация обложек дел, что «потребует дополнительных материальных затрат и затрат рабочего времени.

«Анализ количества поступивших запросов за последние четыре года показывает, что снижение их количества не прослеживается, — резюмируют авторы программы. — Решение задачи сохранения и дальнейшего развития архива требует реализации в ближайшие годы специального комплекса мероприятий по развитию архивного дела».

ИА «Орелград»