Иностранцы в 3 раза нарастили закупки кормовых добавок из Орла

Экспорт подконтрольных госветнадзору грузов значительно вырос.

По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году значительно вырос экспорт подконтрольных госветнадзору грузов из Орловской области. В другие страны в целом было отправлено 705 партий таких грузов общим весом более 38,3 тысячи тонн. Причем основную часть орловского экспорта в этом году составляют кормовые добавки растительного происхождения.

«Так, в Латвию с территории Орловского региона отправлено 6420 тонн шрота подсолнечного и 31 880 тонн шрота рапсового, — перечисляют в ТУ Россельхознадзора. — По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт кормовых добавок растительного происхождения вырос в 3 раза. Кроме того, с территории региона в Узбекистан отправлено 21,65 тонны готовой мясной продукции, а также 5020 доз сибиреязвенной вакцины в Азербайджан. Отгруженная продукция соответствовала всем требованиям стран-импортеров. По результатам контроля грузоотправителям были выданы ветеринарные сертификаты».

Впрочем, контроль проводится не только в отношении экспортных грузов. В этом году специалистами отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверено уже более 10 001 тонн семенного картофеля на соответствие требованиям ГОСТ. Из информации лаборатории следует, что за 9 месяцев текущего года в нее поступило 30 образцов картофеля таких сортов, как «Ривьера», «Пикассо», «Королева Анна», «Мемфис», «Бельмонда» и др.

«Специалисты провели 495 исследований представленных образцов, из них 455 – на клубневой анализ и 40 — на определение наличия ГМО в клубнях семенного картофеля, — сообщается на сайте Орловского филиала ВНИИЗЖ. — В результате проведенных испытаний было установлено, что все образцы семенного картофеля соответствуют требованиям государственного стандарта».

ИА «Орелград»