Антимонопольщики отказались включать подрядчика в «черный список»

Суд апелляционной инстанции подтвердил законность решения Орловского УФАС.

Спор администрации Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области и Орловского УФАС России вышел на новый уровень. Как сообщили в региональной антимонопольной службе, его рассмотрела уже апелляционная инстанция. Жалобу в арбитраж второй инстанции подали районные чиновники, недовольные тем, что УФАС не стало включать сведения о подрядчике в реестр недобросовестных исполнителей.

Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, история началась в июле 2022 года, когда между администрацией Дубровского сельского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Ремстрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопровода в деревне Дубровка. Цена контракта превысила 7 миллионов рублей. В августе того же года сельская администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а в сентябре она направила в Орловское УФАС обращение с просьбой о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о «Ремстрое».

Поступившие материалы в установленном порядке были рассмотрены антимонопольным органом, который отказал администрации Дубровского сельского поселения в ее просьбе. Антимонопольщики не нашли вины подрядчика в «срыве контракта» и не стали включать сведения о нем в «черный список». Напомним, что нахождение в реестре не только бьет по деловой репутации, но и на время запрещает такому подрядчику участие в государственных и муниципальных закупках.

Впрочем, сельская администрация с мнением антимонопольщиков не согласилась и обратилась в Арбитражный суд Орловской области с требованием признать вынесенное УФАС решение недействительным. Оценив в совокупности доказательства, представленные двумя сторонами и самой компанией, областной арбитраж отказал в удовлетворении иска.

«Арбитражный суд считает, что Орловское УФАС России, выслушав позицию подрядчика, изучив представленную переписку между сторонами, пришел к правильному выводу, что подрядчиком принимались меры к исполнению контракта, однако он не смог выполнить работы, предусмотренные контрактом, в том числе по независящим от него обстоятельствам», — следует из решения суда первой инстанции.

Комиссия УФАС пришла к обоснованному выводу о том, что ООО «Ремстрой» принимало меры для надлежащего исполнения контракта и у Общества имелись обстоятельства, которые могли объективно препятствовать исполнению контракта, также решил суд. Сельские чиновники подали апелляционную жалобу, но проиграли и суд второй инстанции. Таким образом, решение Орловского УФАС признано законным и обоснованным, благодаря чему подрядчик в «черный список» не попал.

ИА «Орелград»