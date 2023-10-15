Приюты обязали раскрывать данные о поступивших животных

Порядок информирования граждан утвердили областные власти.

Начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский утвердил «Порядок размещения сведений о поступивших в приют животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также он утвердил перечень дополнительных сведений о таких животных. Контроль за выполнением приказа Максимовский оставил за собой.

Новые правила необходимы для того, чтобы поступившие в приюты потерявшиеся животные могли вернуться к своим владельцам, а брошенные животные могли обрести новых хозяев. Сотрудники приютов будут обязаны оперативно размещать в Интернете сведения о поступивших кошках, собаках и др. Такие данные должны размещаться в открытом доступе на официальном сайте приюта, в социальных сетях, на сайтах, посвященных поиску пропавших животных и поиску новых владельцев для них.

Допускается публиковать сведения в иных средствах массовой информации в соответствующих тематических разделах. Приюты также должны публиковать свои контактные данные, чтобы люди, заинтересовавшиеся информацией, могли оперативно с ними связаться. Следует указывать адрес приюта, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и адреса в социальных сетях, часы и порядок посещения.

Сведения должны публиковаться в течение трех дней со дня поступления животного в приют, они должны быть доступны пользователям для ознакомления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений. При этом не допускается размещение заархированных данных, использование форматов, требующих дополнительного распознавания. Под запретом размещение информации, пропагандирующей жестокое обращение с животными.

Приюты обязаны вносить поправки в опубликованные ранее сведения не позднее трех дней со дня наступления следующих случаев: возвращение животного без владельца на прежнее место его обитания; возвращение животного владельцу; передача животного без владельца новому владельцу; наступление естественной смерти животного; умерщвление животного в случае, предусмотренном частью 11 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ. «Сведения не подлежат удалению с официальных страниц, за исключением случаев, когда животное возвращено владельцу, и такой владелец письменно заявил о необходимости удаления указанных сведений, — говорится в тексте приказа. — Ответственность за полноту и достоверность размещаемых сведений несет приют для животных».

Перечень дополнительных сведений выглядит так: вид, пол, порода, примерный возраст и окрас животного, характеристика волосяного покрова, наличие отличительных признаков, особенности поведения, взаимодействия с людьми и взаимодействия с другими животными. Обязательно должна быть указана причина отказа от права собственности на животное в случае, если хозяин сдал своего питомца в приют.

ИА «Орелград»