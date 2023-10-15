Под Орлом состоялся «красный» забег

У Болховского микрорайона любители спорта закрыли беговой сезон в яблоневом саду.

На OCTOBER RED CROSS 14 октября собрались около 130 участников из Орла, Курска, Железногорска, Смоленска. Чтобы сделать забег ярче, надели красное. Трассы организаторы проложили по живописным местам. Любители бега не только соревновались в скорости, преодолевали себя, но наслаждались природой и пейзажами.

После забега на 5 и 10 километров лидерам вручили медали. Все вместе пили чай и ели сладкие дары осени – яблоки и арбуз. Участники отметили организацию и душевность мероприятия.

«Очень здорово, что наши старты потихоньку начинают выходить за рамки маленького локального забега», — отметили в группе «★ Бегущий Орёл ★ бег в Орле».

Сообщество приобщает всех желающих к активным видам спорта, популяризирует любительский бег в нашей области, а также способствует развитии событийного туризма.

Лидерам забега были вручены грамоты, медали и памятные подарки от спонсоров ГК ОДСК и SMART ROOM. Отметим, одним из организаторов мероприятия и активным членом сообщества «Бегущий Орел» является ведущий специалист отдела экспертизы ГК ОДСК Дмитрий Бугорский.

ИА «Орелград»



