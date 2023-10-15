Долг бизнеса перед банками превысил 119 миллиардов рублей

Более двух процентов долга составляют просроченные обязательства.

В Орловской области суммарная задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на конец июля 2023 года, по оперативным данным Орелстата, составила 119,4 миллиарда рублей. Из них просроченные обязательства оцениваются аналитиками в 2,5 миллиарда рублей, что составляет 2,1 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Для сравнения, просроченные долги орловского бизнеса перед банками на конец июля 2022 года составляли 2,5 процента от общей суммы задолженности, по состоянию на конец июня 2023 года – 2,1 процента.

К началу августа текущего года суммарная задолженность по обязательствам организаций, по оперативным данным, составила 213,8 миллиарда рублей. В этот показатель включены долги не только перед банками, но и другими кредиторами, включая деловых партнеров. В данном случае просроченная доля задолженности оценивается в 5,2 миллиарда рублей, или 2,4 процента от ее общей суммы. Годом ранее просрочка составляла 3,7 процента, а месяцем ранее — 2,5 процента.

«Кредиторская задолженность на конец июля 2023 года, по оперативным данным, составила 94,4 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,7 миллиарда рублей, или 2,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июля 2022 года – 5,2 процента, на конец июня 2023 года – 3,1 процента), — сообщает также Орелстат. — Дебиторская задолженность в целом по области на конец июля 2023 года составила 87,8 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 1,5 миллиарда рублей, или 1,7 процента от общего объема дебиторской задолженности».

Ранее статистики сообщали, что в январе-июле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) орловских организаций в действующих ценах составил 26,268 миллиарда рублей: 197 предприятий получили прибыль в размере 29,656 миллиарда рублей, а 79 предприятий имели убыток на сумму 3,387 миллиарда. Также аналитики подсчитали, что в январе-июле 2023 года доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 4 процентных пункта и составила 28,6 процента.

ИА «Орелград»