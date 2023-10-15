Орловским студентам рассказали о самозанятости

Специальную лекцию молодым людям прочитали налоговики.

Орловские налоговики продолжили практику просвещения студентов учреждений высшего и среднего образования, для которых они проводят специальные уроки налоговой грамотности. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, очередной урок был устроен для учащихся первого курса Орловского государственного института культуры. Налоговики рассказали им о важности своевременной уплаты имущественных налогов, предупредили о мошеннических схемах, а также рассказали, куда вообще идут налоги и почему их надо платить.

Кроме того, студентам рассказали о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» (НПД). Напомним, что для краткости и понимания таких налогоплательщиков называют самозанятыми. Небольшую лекцию на эту тему ребятам прочитала старший специалист отдела оказания государственных услуг УФНС Ольга Титкова. По ее словам, стать самозанятым очень просто.

«Достаточно зарегистрировать свою деятельность в специальном приложении «Мой налог», — объяснила Ольга Титкова. — Для этого не нужно посещать налоговую инспекцию или заполнять большое количество документов – регистрация происходит в смартфоне. Приложение «Мой налог» позволяет вести учет доходов, фиксировать продажу товаров, работ или услуг, использовать приложение как кассовый аппарат».

Спикер подчеркнула, что в «личном кабинете» предусмотрено ежемесячное информирование самозанятых о начисленном налоге и сроке его уплаты. Имеется опция автоплатежа и другие полезные функции, «заменяющие бизнесмену бухгалтера». Кстати, согласно ведомственной статистике, в Орловской области зарегистрировано уже почти 26,8 тысячи самозанятых, хотя новый налоговый спецрежим был введен всего три года назад – с 1 июля 2020 года. Налоговики считают, что популярность НПД обусловлена льготными условия для применяющего его бизнеса.

ИА «Орелград»