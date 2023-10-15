Орловцам установили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Соответствующий приказ издало Министерство образования и науки РФ.

Жители Орловской области узнали, какими будут в 2024 году баллы ЕГЭ, минимально необходимые для поступления в российские вузы. Соответствующий приказ издало Министерство образования и науки РФ. Согласно ему, установлены следующие пороги: русский язык, литература и география – 40 баллов; математика, физика, биология и химия – 39 баллов; обществознание – 45 баллов; история – 35 баллов; информатика – 44 балла; иностранный язык – 30 баллов.

«Каждый вуз имеет право устанавливать свою нижнюю планку проходных баллов, но не ниже установленной Минобрнауки, — сообщается на сайте Орловского регионального центра оценки качества образования. — Абитуриент сможет одновременно поступать на обучение ‎по программам бакалавриата и специалитета в пять вузов и выбрать в каждой организации пять специальностей или направлений подготовки».

Напомним, что с 1 сентября 2023 года начал действовать новый порядок проведения ГИА-11, утвержденный в целях повышения объективности проведения экзаменов. Так, в части подготовки к испытаниям теперь предусмотрена возможность изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот, установлена возможность подачи заявлений на участие в ГИА-11 и ЕГЭ в дистанционной форме. В части поведения аттестации теперь предусмотрено участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов.

Кроме того, сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике с четырех до двух календарных дней, исключена норма о необходимости выделять в пунктах проведения экзаменов отдельные помещения для представителей средств массовой информации и общественных наблюдателей. Также в новом порядке регламентированы случаи опоздания участников экзаменов и алгоритм действий лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при опозданиях и неявке участников.

ИА «Орелград»