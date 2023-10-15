Рассмотрение дела КСП против ФОК отложили

Антимонопольщики запросили у участников разбирательства дополнительные сведения.

Комиссия Орловского УФАС решила отложить до 1 ноября 2023 года рассмотрение дела, возбужденного на основании материалов Контрольно-счетной палаты города Ливны. Как уже рассказывал «Орелград», ответчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс», также к участию привлечена администрация города Ливны. Ранее КСП провела проверку МАУ «ФОК», оценив расходование этим учреждением бюджетных и внебюджетных средств и использование муниципального имущества за 2022 год и прошедший период 2023 года.

Было установлено, что в сентябре 2022 года между МАУ «ФОК» и частным лицом был заключен договор безвозмездного пользования спортивным сооружением для проведения тренировок. Иными словами, «ФОК» передал муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование гражданину. Законом это не запрещено, но имеется ряд ограничений. В данном случае, например, не проводилось никаких конкурсов и торгов.

Однако предварительно было установлено, что площадь предоставленных по договору безвозмездного пользования спортивных сооружений превышает десять процентов площади всего здания. Значит, заключение такого договора было возможно только по результатам конкурентных процедур. Таким образом, в действиях МАУ «ФОК» заподозрены признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции».

Рассмотрение дела было назначено на 11 октября. К этой дате в УФАС поступили письменные пояснения учреждения и гражданина, которому бесплатно достался спортзал, а вот администрация города Ливны письменные пояснения в Орловское УФАС не представила. КСП по-прежнему придерживается мнения о том, что договор был заключен с нарушением, поскольку не было торгов. А из пояснений МАУ «ФОК» следует, что договор был заключен в соответствии с законом.

Гражданин же сообщил, что в 2022 году количество желающих заниматься универсальным и рукопашным боем превысило количество доступных бюджетных мест в муниципальной спортшколе, поэтому он направил письмо в адрес главы города Ливны с просьбой предоставить зал единоборств МАУ «ФОК» для организации занятий на безвозмездной основе в свободное от работы время. Из его письма также следует, что статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина, а также лицензии на осуществление образовательной деятельности он не имеет.

Словом, появились новые вопросы к участникам этой странной сделки, поэтому комиссия УФАС пришла к выводу о необходимости получения дополнительных документов и сведений, в связи с чем рассмотрение дела было отложено.

ИА «Орелград»