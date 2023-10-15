Под Орлом превысили нормативы на содержание чиновников

Нарушения бюджетного законодательства выявили аудиторы КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела выборочную проверку формирования и исполнения местного бюджета, эффективности использования имущества. Выбор в данном случае пал на Соломинское сельское поселение Дмитровского района. Как пояснили в КСП, целью мероприятия была оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям годовой бюджетной отчетности.

Из отчета следует, что бюджет проверенного муниципального образования является зависимым от безвозмездных поступлений. Удельный вес дотаций в 2021 году составил 57 процентов, в 2022 году – 49,5 процента от объема собственных доходов сельского бюджета. Аудиторы установили, что в нарушение статьи 136 Бюджетного кодекса РФ не было соблюдено значение показателя доли расходов на оплату труда муниципальных служащих, а также других расходов, связанных с содержанием органа местного самоуправления. Норматив формирования расходов для этого поселения составляет не более 0,85, по мнению аудиторов, он был превышен.

«Превышение норматива формирования расходов на содержание органа местного самоуправления составило в 2021 году на сумму 205,5 тысячи рублей, в 2022 году – 134,9 тысячи рублей», — говорится в отчете КСП. Чтобы оценить масштаб нарушений, поясним, что доходы Соломинского сельского поселения в 2021 году составили 2,639 миллиона рублей, в 2022 году – 2,835 миллиона. Также аудиторы вскрыли небольшую переплату за ремонт дороги в деревне Соломино и плату за очистку автодорог от снега, не подтвержденную фактически выполненным объемом работ.

«По результатам анализа заключенных в 2021-2022 годах договоров на выполнение дорожных работ установлены случаи нарушения администрацией Соломинского сельского поселения сроков оплаты выполненных работ от 7 до 40 календарных дней», — говорится также в отчете КСП. Были выявлены и другие нарушения, в основном в сфере бухучета. По результатам контрольного мероприятия в адрес главы Соломинского сельского поселения было внесено представление для анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»