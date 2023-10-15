Почти 2000 орловцев получили бесплатную юридическую помощь

Жителям области безвозмездно помогают профессиональные адвокаты.

В Орловской области за 9 месяцев 2023 года бесплатная юридическая помощь гражданам была оказана в 1955 случаях. Об этом сообщило Управление Министерства юстиции РФ по региону. В ведомстве уточнили, что подобные услуги оказываются в рамках Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Причем оказывают их орловцам адвокаты. В частности, о бесплатной юридической помощи регулярно сообщает Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России. Как правило, она указывается в виде устных консультаций и составления заявлений для пришедших на прием граждан.

В Управлении Минюста РФ по Орловской области также сообщили, что уже в ближайшем будущем указанный механизм будет усовершенствован. В частности, Госдума в первом чтении приняла проект внесения изменений в вышеуказанный закон. Поправки направлены на совершенствование деятельности по правовому просвещению граждан и оказанию им бесплатной юридической помощи, что позволит повысить гарантии реализации права граждан на ее получение.

В ведомстве напомнили, что законом предусматривается возможность получения гражданами бесплатной юрпомощи в государственной и негосударственной системах. Основными участниками государственной системы являются государственные юрбюро и адвокаты, негосударственной — юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. В настоящее время из 89 субъектов РФ в 48 регионах бесплатную помощь оказывают только адвокаты. В восьми регионах действуют только бюро, а в 33 регионах принята смешанная модель, при которой задействованы и бюро, и адвокаты.

«Порядок участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи, в том числе порядок отзыва (замены, ротации) адвоката определяется адвокатской палатой субъекта РФ самостоятельно», — отметили в орловском Управлении Минюста. Что касается поправок в закон, то предлагается также расширить круг участников государственной системы оказания бесплатной юридической помощи за счет региональных правозащитников – омбудсмена и уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Также законопроектом предлагается заменить полномочие Минюста России по разработке и установлению единых требований к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, обеспечению контроля за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и установленных требований к качеству юридической помощи на полномочие по разработке стандарта оказания бесплатной юридической помощи и обеспечению мониторинга его соблюдения участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи», — подытожили в региональном Управлении Минюста.

ИА «Орелград»