Треть выпускников ливенского техникума забрали в армию

Судьбу выпускников обсудили участники «планерки» в ливенской мэрии.

Вопрос о деятельности Ливенского строительного техникума в 2023 году был включен в повестку дня еженедельного рабочего совещания у главы города Ливны. С докладом выступил директор учреждения Вадим Серганов, а его краткая версия опубликована на сайте ливенской администрации. В частности, докладчик отметил, что в 2023 году закончили обучение 138 студентов дневного отделения и 82 вечернего отделения.

«В результате трудоустроено 72 человека, 53 призваны в ряды Вооруженных сил РФ, шесть находятся в отпуске по уходу за детьми, а семеро обучающихся продолжили обучение в ВУЗах», — перечислил Вадим Серганов. Напомним, что новая призывная кампания стартовала в Орловской области совсем недавно, указ о создании призывной комиссии губернатор Андрей Клычков подписал 29 сентября. Кстати, он лично возглавил региональную призывную комиссию.

Кампания стартовала 1 октября и продлится до конца года. Управлению МВД России по Орловской области было рекомендовано обеспечить поддержание порядка в местах сбора и отправки призывников в войска, а также безопасность автотранспорта, доставляющего команды призывников из районных военных комиссариатов на областной сборный пункт. Также губернатор поручи обеспечить дежурство сотрудников органов внутренних дел на сборном пункте и организовать патрулирование сотрудниками ГИБДД и патрульно-постовой службы маршрутов отправки призывников в войска.

Что касается работы техникума, то Вадим Серганов сообщил, что учреждение реализует программы подготовки по разным специальностям и профессиям. В их числе: монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, технология продукции общественного питания, технологии индустрии красоты, поварское и кондитерское дело, электромонтер, оператор станков с программным управлением и др. В наступившем учебном году в техникуме обучаются 539 человек, в том числе 419 на дневном отделении и 120 — на вечернем.

«Учебный процесс проходит в 28 кабинетах и 10 мастерских, планомерная работа по модернизации которых проводится ежегодно, — сообщил директор техникума. — На протяжении 6 лет техникум является участником движения «Профессионалы», в рамках которого проводятся ежегодные региональные и национальные чемпионаты профессионального мастерства. В 2023 году в региональном чемпионате по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Парикмахерское искусство» обучающиеся показали наилучшие результаты в регионе. Студенты учреждения активно участвуют в общественной жизни города, действует студенческий волонтерский отряд «Шаг навстречу».

ИА «Орелград»