Под Орлом автовладелец простил воровку

15.10.2023 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Жительница Болхова раскаялась и избежала уголовного наказания.

Фото: ИА «Орелград»

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное еще летом Болховским районным судом. Обвинение было предъявлено местной жительнице, работавшей, кстати, на тот момент в местном детсаду. По версии предварительного следствия, она совершила преступление, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража чужого имущества).

Органы предварительного расследования установили, что внимание обвиняемой привлек автомобиль соседей. Он был припаркован возле дома, рядом с ним никого не было. Оглядевшись по сторонам, обвиняемая убедилась в том, что на улице находится одна. Она подошла к чужой иномарке и залезла в ее салон через багажник, который оказался открыт. В салоне она нашла сумку-барсетку автовладельца, из которой похитила 31 тысячу рублей наличными. Автовладелец оставил сумку на спинке водительского сидения.

Затем воровка вылезла из чужой иномарки и скрылась с места преступления, тем самым похитив крупную сумму. Причиненный потерпевшему материальный ущерб был признан следствием значительным. Однако уже в начале судебного процесса от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В ходатайстве он указал, что причиненный материальный ущерб возмещен ему полностью.

Кроме того, обвиняемая принесла ему извинения, которые были приняты. Каких либо претензий потерпевший к женщине больше не имеет. Подсудимая также не возражала против прекращения уголовного дела, пояснив суду, что виновной себя признает, ущерб потерпевшему возместила и попросила у него прощения. Только прокурор возражал против прекращения уголовного дела, но суд, выслушав стороны и изучив материалы, постановил уголовное дело прекратить.

ИА «Орелград»


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