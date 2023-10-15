В Ливны прибыли десятки иностранцев

Более тысячи человек состоят на миграционном учете.

Как сообщает администрация города Ливны, в мэрии состоялось очередное заседание членов местного консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города. В частности, с докладом о результатах контрольно-надзорной деятельности выступила начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ливенский» Лариса Лохматова. Из него следует, что в 2023 году в Ливны прибыло 35 иностранных граждан, оформивших вид на жительство: граждане Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии и Азербайджана.

«На миграционном учете состоят более 1200 иностранных граждан, проживающих в городе, — доложила Лариса Лохматова. — Сотрудники полиции осуществляют постоянный контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, уделяя особое внимание местам их компактного проживания».

Она также отметила, что влияния на криминогенную обстановку в городе мигранты в текущем году не оказали. В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты города Ливны Максим Буторин отметил, что такие качества, как толерантность и патриотизм необходимо формировать у молодежи через военно-патриотическое воспитание, участие в деятельности по увековечению памяти погибших участников ВОВ и СВО. В этом направлении Общественная палата ведет работу во взаимодействии с членами таких организаций патриотической направленности, как «Волонтеры Победы», «Движение первых», Клуб воинов-интернационалистов, Ливенская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

К слову, в Ливнах с 2023 года действует муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма», рассчитанная по 2028 год включительно. Ее основные мероприятия направлены на сохранение стабильных межнациональных, межконфессиональных отношений. Программой предусмотрено проведение информационно-пропагандистской работы с населением города, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности. Общий объем финансирования составляет 600 тысяч рублей.

Из паспорта программы следует, что криминальная обстановка на территории Ливен продолжает оставаться стабильной. Преступлений, имеющих общественный резонанс, за последние годы не совершено. На территории города на момент принятия программы проживало 47019 человек, в том числе не титульных национальностей 419 человек. Случаев межнациональных конфликтов на бытовой почве, конфликтов с местным населением по земельно-хозяйственным вопросам, на почве неприязни и хулиганских побуждений, конфликтов лиц не титульных национальностей между собой в отчётном периоде не зафиксировано. Кроме того, на территории города Ливны нет зарегистрированных диаспор.

ИА «Орелград»