Орловцев обучат принципам ЗОЖ

16.10.2023 | 7:00 Новости, Общество

Власти Орловского округа взяли курс на укрепление здоровья населения.

Фото главы ОМО Романа Жукова

Администрация Орловского муниципального округа утвердила муниципальную целевую программу укрепления здоровья местного населения, действие которой будет рассчитано по 2027 год включительно. В ее рамках медики будут вести пропаганду здорового образа жизни, объясняя местным жителям не только принципы, но и пользу ЗОЖ. Попутно медики будут рассказывать пациентам о риске смерти от неинфекционных заболеваний.

Согласно приведенной справке, на 1 января 2023 года численность населения округа составляла 70 125 человек. В 2022 году общая заболеваемость местного населения выросла на 1,8 процента по сравнению с предыдущим годом. В структуре первое место занимают болезни органов дыхания, доля которых составляет 24,5 процента от общего числа заболеваний. На втором месте находятся болезни системы кровообращения (14,7 процента), на третьем – болезни костно-мышечной системы (10,9 процента). Всего в 2022 году на территории округа умерло 1014 человек.

Примечательно, что на территории Орловского округа с 2018 года отмечается общее снижение уровня смертности, причем за последние пять лет втрое сократилась смертность от болезней системы кровообращения. При этом риски смерти от неинфекционных заболеваний по-прежнему высоки. Местные власти оценивают их так: избыточная масса тела – 6,9 процента от численности населения, недостаточная физическая активность – 12,9 процента, нерациональное питание – 28 процентов, курение – 53,7 процента.

Новая программа призвана мотивировать жителей пригородов Орла к ведению здорового образа жизни, проводить профилактику заболеваний за счет медосмотров и медицинского контроля, а также создать условия для регулярного занятия населения физической культурой и спортом. По мнению авторов документа, успешное выполнение запланированных мероприятий позволит уже к 2027 году сформировать у местных жителей ответственное отношение к своему здоровью.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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