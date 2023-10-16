Аудиторы нашли нарушения в Детском центре «Солнечный»

КСП оценила законность расходования бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных учреждению дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный». Мероприятие было плановым. Проверялись данные за 2022 год. Аудиторы установили, что объем финансового обеспечения выполнения государственного задания для учреждения в 2022 году составил 21,354 миллиона рублей, исполнение оценено в 21,217 миллиона. Из них 13,881 миллиона рублей составили расходы, произведенные в сезон летнего оздоровительного периода.

«В ходе контрольного мероприятия установлены факты ненадлежащего ведения учреждением бухгалтерского учета, установлены нарушения трудового законодательства при оплате труда работникам учреждения, а также системные нарушения законодательства о закупочной деятельности», — говорится в отчете КСП. Например, в нарушение методики были произведены расходы на содержание детей, зачисленных на платной основе, а также расходы на питание персонала (воспитателей, вожатых, медицинского, педагогического персонала) на общую сумму 488,5 тысячи рублей.

«В нарушение статей 129, 132 Трудового кодекса РФ действующая система стимулирования работников учреждения не обеспечивала оплату труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг и эффективной деятельности работников, что повлекло значительное увеличение фонда стимулирования работников учреждения и необоснованное расходование средств на выплату премии в сумме 305 тысяч рублей», — считают в КСП.

Кроме того, учреждению в вину ставят неправомерные выплаты работникам: доплата до минимального размера оплаты труда составила 556,3 тысячи рублей; оплата работникам, принятым на условиях внешнего совместительства, оценена в 319,6 тысячи рублей; оплата работникам за работу в сверхурочное время и выходные дни — 167 тысяч рублей. Также КСП считает, что с мая по ноябрь 2022 года учреждением не была обеспечена достоверность ведения бухгалтерского учета, в том числе по поступлению и расходованию продуктов питания. Это повлекло необоснованное расходование средств субсидии в размере 96,6 тысячи рублей на закупленные учреждением продукты сверх норматива.

«Проверкой соблюдения положения о закупочной деятельности установлено отсутствие в учреждении организации закупок товаров (работ, услуг), — следует из отчета аудиторов. — Неисполнение своих полномочий контрактным управляющим и отсутствие контроля со стороны руководителя повлекли неправомерные закупки у единственного поставщика, намеренное уклонение от конкурентных процедур, что противоречит принципам осуществления закупок, утвержденных статьями 8, 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ИА «Орелград»