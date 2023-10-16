Уроженца Украины наказали за попытку отнять пистолет у полицейского

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города Орла в мае.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенному в отношении уроженца Украинской ССР, но гражданина Российской Федерации. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодека РФ. Суд установил, что мужчина в мае 2023 года применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Из материалов дела следует, что в тот день в дежурную часть поступил звонок с призывом о помощи. Из сигнала следовало, что в одной из квартир нетрезвый мужчина ведет себя агрессивно и не пускает домой свою супругу. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В квартире полицейские обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который в правой руке удерживал «нож хозяйственно-бытового назначения».

Сотрудник полиции потребовал от него положить нож на пол, но нетрезвый гражданин направил клинок в сторону полицейского и пошел на него. Сотрудник возникшую угрозу воспринял как реальную. Он предупредил агрессивного гражданина о том, что против него может быть применено служебное огнестрельное оружие. Впрочем, после этого подсудимый все-таки бросил нож на пол, а полицейский применил физическую силу и повалил «агрессора» на диван, оказавшись на котором и лежа на спине лицом к полицейскому подсудимый попытался завладеть служебным пистолетом.

В борьбе за оружие подсудимый изловчился и нанес два удара, который пришлись по предплечью и голове сотрудника полиции. Последний испытал физическую боль, от встречи с преступником у него остались ссадины. Гражданина все-таки скрутили и доставили в отдел для разбирательства. В суде подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью. Суду он рассказал, что в тот день поссорился с сожительницей и не пускал ее в квартиру. В ответ она якобы обещала ему «разобраться с ним».

Он решил, что она призовет на помощь кого-то из знакомых, но женщина вместо этого вызвала полицию. Подсудимый также объяснил, что никому угрожать ножом не собирался, а нож оказался у него в руке только потому, что он резал им колбасу, когда пришла полиция. Как только сотрудник потребовал бросить нож, он сразу бросил его на пол, уверял преступник, добавив, что не помнит, демонстрировал ли сотрудник полиции ему табельное оружие или нет. Впрочем, собранных доказательств и показаний свидетелей хватило для того, чтобы установить истинную картину произошедшего. В результате суд наказал подсудимого уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»