Под Орлом нашли неиспользуемые земли

Крупные площади заросли кустарником и бурьяном.

В текущем году на территории Орловской и Курской области выявлено свыше 14 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Такие данные приводит Территориальное управление Россельхознадзора. Всего за 9 месяцев 2023 года сотрудники ведомства проконтролировали свыше 62 тысячи га земель данной категории, в том числе 27,5 тысячи га непосредственно в Орловской области. Было проведено 35 внеплановых проверок, согласованных с органами прокуратуры. По фактам выявленных нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях. Виновные лица были привлечены к ответственности и получили предписания об устранении выявленных нарушений. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 2,8 миллиона рублей.

«Всего по результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений земельного законодательства на общей площади свыше 14 тысячи га (Орловская область – 6,7 тысячи га, Курская область – 7,4 тысячи га), — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью».

В качестве примера в ведомстве привели результаты проверки, проведенной минувшим летом на территории Луначарского сельского поселения Урицкого района Орловской области. В ходе выездных обследований и дальнейшей внеплановой документарной проверки был зафиксирован факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также перемешивания плодородного слоя почвы с нижележащими породами на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения. Нарушенная площадь составила 10,5 га, неиспользуемая земля, как выяснилось, принадлежит на праве собственности одному из местных ООО.

«Причиной нарушения явилось не проведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению иного негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель сельскохозяйственного назначения», — пояснили в ТУ Россельхознадзора и добавили, что компания-нарушитель была оштрафована на 400 тысяч рублей.

ИА «Орелград»