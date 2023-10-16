На Орловщине вынесли приговор наркобарону

Мужчина торговал наркотиками в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, только при аресте в подпольной лаборатории изъяли около 35,5 килограмма веществ, запрещённых к свободному обороту. Также были найдены прекурсоры, необходимые для их изготовления, и лабораторное оборудование.

Дело рассматривал Новодеревеньковский районный суд. Как установили сотрудники региональных Управлений ФСБ и МВД, данный гражданин, являясь жителем Москвы, создал данную нарколабораторию вместе со своими подельниками. Уголовные дела, возбуждённые в их отношении, выделили в отдельные производства. Товар сбывали на Орловщине, а также в Воронежской и Ростовской областях.

В итоге суд приговорил наркоторговца к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы на один год). Также его оштрафовали на полмиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»