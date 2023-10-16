Роспотребнадзор подтвердил загрязнения в районе аэропорта

Сейчас собранные в Орле данные анализируют.

Такая информация появилась в социальных сетях. Сведения опубликованы от имени официального сообщества федерального Роспотребнадзора «ВКонтакте».

«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области на основании обращений осуществлён выезд в район Южного рынка города Орла с отбором проб атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ. Факты, указанные в обращениях, подтвердились. Результаты исследований в работе», — сообщили представители ведомства.

Ранее орловчане, проживающие в этом районе, стали массово жаловаться в соцсетях и СМИ на экологические проблемы. В основном, их беспокоил неприятный запах, дым и пыль.

Напомним, что сейчас на территории аэропорта «Южный» ведутся работы по его реконструкции. До 29 декабря текущего года здешнюю инфраструктуру должны довести до уровня официальных требований, предъявляемых к посадочным площадкам.

ИА «Орелград»