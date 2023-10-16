В Орле посадили 125 лип

16.10.2023 | 17:58 Новости, Общество

Озеленение города продолжится на неделе.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, высадка деревьев состоялась в рамках акции «Сохраним лес». Липы украсили улицу Емлютина, расположенную в микрорайоне Зареченском («Алроса»). Данной работой занимались сотрудники ООО «Орёлжилэксплуатация».

«Это только начало нашей «зелёной» кампании. На этой неделе в Орле появится ещё несколько сотен деревьев в рамках акции «Сохраним лес»», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Также представители орловской администрации пояснили выбор породы деревьев. По мнению мэрии, липы лучше приспосабливаются к условиям города, включая загазованность, пыль и грязь, а также устойчивы к болезням и вредителям.

Напомним, что несмотря на всё это, многие липы, посаженные здесь же несколько лет назад, «приказали долго жить» минувшим летом.

«Деревья доставили из питомника в отличном состоянии. Для их системы корней создали правильные условия: оптимальная почва, специальные удобрения… К тому же сейчас самое время для посадки новых деревьев. Уверен, что большая часть саженцев приживутся и будут радовать жителей Зареченского микрорайона… Возраст саженцев от двух до четырёх лет», – пояснил директор ООО «Орёлжилэксплуатация» Валерий Глущенко.

ИА «Орелград»


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