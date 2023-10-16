Орел обезопасят в преддверии годовщины парада 1941 года

Чиновники и руководители предприятий перейдут на особый режим службы.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился об обеспечении готовности руководящего состава администрации, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Подобные распоряжения традиционно издаются в преддверии празднования важных дат и событий. На этот раз документ издан в преддверии празднования Дня народного единства (4 ноября) и годовщины военного парада, проведенного 1941 году на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

В целях повышения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, мэр поручил утвердить график круглосуточного взаимодействия своих заместителей, начальников управлений, в том числе по районам, и руководителей структурных подразделений с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Особый режим службы для чиновников будет действовать в период с 18:00 3 ноября до 09:00 8 ноября.

Также Юрий Парахин традиционно рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности организовать у себя круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава на тот же период времени. Кроме того, в городе в преддверии ноябрьских праздников будет проверена готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия, в том числе террористические.

Сообщать информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций не только можно, но и нужно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка и в День народного единства, и в день годовщины проведения военного парада на Красной площади.

Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города поручено в срок до 1 ноября с привлечением СМИ организовать комплекс мероприятий по информированию населения о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей, порядке действий в случае обнаружения бесхозяйных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации.

ИА «Орелград»