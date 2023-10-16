Правительство Орловской области покинут три чиновника

Губернатор Андрей Клычков рассказал о кадровых переменах на заседании 16 октября.

«Принято решение по ряду позиций, где мы прекращаем полномочия действующих членов правительства. Я сразу хочу поблагодарить коллег за ту работу, которая была проведена. Действительно, большой объем работы был сделан. Ряд людей продолжат работу на иных позициях, но это уже вопрос другого порядка», – отметил Андрей Клычков.

Прекращаются полномочия членов правительства Орловской области: руководителя департамента сельского хозяйства Александра Шалимова, руководителя департамента здравоохранения Игоря Петчина, руководителя департамента образования Алексея Карлова. Шалимова сменит Евгения Суровцева, которая занимала должность заместителя руководителя департамента – начальника управления государственной поддержки АПК и инфраструктуры сельского хозяйства. На место Карлова претендует руководитель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» Ирина Патронова. Для ее назначения необходимо согласование с профильным министерством. Приемника Петчина губернатор не назвал.

ИА «Орелград»