В Орле расселят 12 домов, включенных в границы комплексного развития

Очередной договор о КРТ планируют заключить на участок в Северном и Железнодорожном районах.

Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 16,17 га. Это земли по улицам Льва Толстого, Гайдара, Раздольной, Северной.

«В границах данной территории расположены двенадцать многоквартирных жилых домов, из них четыре признаны аварийными и подлежащими сносу, восемь включены в границы территории на основании решений принятых на общих собраниях собственников помещений. Данные дома будут расселены», – сообщили в управлении градостроительства администрации Орла.

Подлежат изъятию объекты капитального строительства, хозяйственные постройки, гаражи. На освободившейся территории возможно строительство 118 800 кв. м жилья. Застройщик будет определен в ходе конкурса. Напомним, аналогичные проводились на участки у Наугорского шоссе и Щепного рынка.

ИА «Орелград»