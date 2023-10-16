В Ливнах мужчина дважды выстрелил в лицо сопернику

Пулевое ранение привело к потере остроты зрения у потерпевшего.

В Ливнах вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который в ходе конфликта выстрелил своему оппоненту в лицо из травматического пистолета. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе районного суда.

Произошел он в июне 2022 года. В ходе конфликта житель Ливен дважды выстрелил в потерпевшего, который получил пулевые ранения в области левого глаза и левого плеча. Причем ранение в глаз привело к потере остроты зрения и утрате общей трудоспособности на 35 процентов. Обвиняемый, кстати, свою вину не признал. По его версии, он «нажал на спусковой крючок случайно в процессе его избиения, производить выстрелы не хотел».

«Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, с учетом исследованных доказательств суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с применением оружия», — следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда.

При вынесении решения суд учел данные о личности подсудимого. В частности, был принят во внимание тот факт, что на иждивении у него имеются малолетние дети, а сам он страдает хроническим заболеванием. Кроме того, подсудимый возместил потерпевшему затраты на лечение, а также сдался правоохранителям с явкой с повинной. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному придется выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»