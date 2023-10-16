Орловец экстренно «выкупил» машину после ареста

Очередной житель региона погасил долги, чтобы не стать пешеходом.

Житель Орловской области в оперативном порядке выплатил крупную сумму денег, чтобы не лишиться своего автомобиля. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП России, у мужчины накопилась задолженность по кредитам и штрафам ГИБДД. Исполнительные производства на общую сумму более 120 тысяч рублей находились в работе у сотрудников отделения судебных приставов по Знаменскому и Хотынецкому районам. Поскольку добровольно мужчина обязательства не выполнял, к нему были применены меры принудительного исполнения.

«В их числе судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль, принадлежащий должнику на праве собственности, — сообщили в пресс-службе регуправления ФССП. — Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной. Не желая становится пешеходом, гражданин в этот же день оплатил всю сумму задолженности в размере свыше 120 тысяч рублей, а также исполнительный сбор за неисполнение решения суда в установленный законом срок в размере свыше 20 тысяч рублей. После этого арест с автомобиля был снят, а производства окончены фактическим исполнением».

В ведомстве также напомнили о том, что для связи жителей Орловской области с приставами в круглосуточном и бесплатном режиме работает сервис «Интернет-приемная». Найти его можно на ведомственном сайте. С его помощью можно отправлять приставам предложения, заявления и жалобы. Поступившие через сервис обращения рассматриваются в течение 30 дней после их регистрации.

«Вопрос, заданный через «Интернет-приемную», будет передан в профильный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области и в соответствии с действующим законодательством заявителю будет дан исчерпывающий ответ, — заверили в ведомстве. — Также в целях оперативного взаимодействия с гражданами и представителями организаций, являющимися сторонами исполнительного производства, реализована возможность подачи электронных заявлений (ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности) на портале Госуслуг»

ИА «Орелград»