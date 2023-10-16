Под Орлом произошло стопудовое ДТП

16.10.2023 | 12:33 Новости, Происшествия

Столкнулись два грузовика.

Фото: УГИБДД

Авария произошла накануне в 11 часов 20 минут в Урицком районе. Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось на муниципальной трассе «Нарышкино — Большое Сотниково — Болотовские дворы», в месте её пересечения с межрегиональной автодорогой «Орёл – Брянск – Смоленск».

56-тилетний водитель вёл грузовик «Шакман» со стороны районного центра в сторону Большого Сотниково. В указанном месте он допустил столкновение с другим «тяжеловесом» – тягачом «Ман», который вёз полуприцеп. Этим автомобилем управлял 37-летний мужчина.

В итоге пострадали оба водителя. Однако госпитализировать пришлось только одного – предполагаемого виновника аварии. Кроме того, существенные повреждения получили и оба грузовика.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, пять из них с пострадавшими. Телесные повреждения получили восемь человек.

Фото: УГИБДД

ИА «Орелград»


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