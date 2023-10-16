В Орле автомобиль врезался в остановку

16.10.2023 | 14:01 Новости, Происшествия

Пострадала молодая женщина.

Фото: vk.com/dtp_orel

Как сообщается в соцсетях, авария произошла недалеко от здания по Наугорскому шоссе, 5. Это случилось несколько минут назад.

По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением и врезался в остановочный павильон. На снимках с места происшествия видно, что он передвигался на «Ладе».

В этот момент на остановке находились люди. Пострадала девушка – очевидцы рассказывают, что орловчанка травмировала ногу. На месте ДТП работают полиция и врачи.

Ранее стало известно, что под Орлом столкнулись два грузовика.

Фото: vk.com/dtp_orel

ИА «Орелград»


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