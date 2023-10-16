Работа «Орёлгосзаказчика» станет прозрачней

Учреждение подключится к федеральной электронной системе.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании правительства Орловской области. Как доложил глава Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин, подключение обойдётся бюджету региона в пять миллионов рублей.

Речь идёт об Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (сокращённо — ИСУП). Она позволяет качественно сопровождать реализацию строительных проектов – в том числе, на этапах их планирования и проектирования. Пользователями ИСУП являются федеральные, региональные и муниципальные заказчики.

Единственным поставщиком данной услуги является ФАУ «РосКапСтрой», поэтому контракт будет заключён с ним (без проведения соответствующих торгов). Это произойдёт до 24 октября. Решение официально одобрил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, Орловская область планирует подключиться и к другой подобной «сети» — Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД). В ней концентрируются документы и материалы по вопросам развития и застройки территорий. Это подключение должно состояться до конца текущего года.

ИА «Орелград»