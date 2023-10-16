В правительство Орловской области ввели строителя и коммунальщика

Новых членов органа исполнительной власти представил губернатор 16 октября.

Кадровые перемены были озвучены перед началом заседания правительства региона. С 17 октября в состав правительства Орловской области войдут Алексей Субботин, руководящий департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Он назначается на должность члена правительства – руководителя департамента дорожного хозяйства. Сергей Латынин, исполняющий обязанности руководителя департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, назначается на должность члена правительства – руководителя департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.

Отметим, аналогичны «двойные» должности уже имеют и входят в состав правительства руководитель департамента финансов, департамента госимущества, департамента образования и так далее. Следовательно, рядовых членов в правительстве региона с 17 октября станет 11 (без учета заместителей губернатора по профилям, которых пока шесть).

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ИА «Орелград»