Орловским участникам СВО будут помогать через соцконтракты

То же касается и членов их семей.

Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в правительстве Орловской области. Как отметил губернатор Андрей Клычков, данное направление работы необходимо существенно усилить.

Ожидается, что государство будет активнее предлагать участникам СВО и членам их семей заключать такие соглашения. Кроме того, губернатор подчеркнул – необходимо обеспечить сопровождение социальных контрактов, то есть реальную поддержку в их непосредственной реализации.

«Идеология соцконтакта – не раздать деньги, а достичь желаемого результата», — отметил Клычков.

Напомним, что суть социального контракта – в том, что государство безвозмездно даёт малоимущему гражданину определённую сумму, которую он обязуется истратить, например, на создание собственного дела. Ранее сообщалось, что в этом году орловцы, пользуясь этой программой, смогли получить прибыль в 300 тысяч и 120 тысяч рублей.

В то же время совсем недавно отмечалось, что многие районы Орловщины не справляются с программой заключения соцконтрактов.

ИА «Орелград»