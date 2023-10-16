В Орле прошли переобучение 107 координаторов Фонда «Защитники Отечества»

Они прибыли из четырёх регионов ЦФО.

В Орле завершили повышение квалификации социальные координаторы из Рязанской, Курской, Брянской и Орловской областей. На этом модуле с 2 по 13 октября слушатели повысили свои компетенции, отработали варианты конструирования и планирования процессов и алгоритмов работы.

Напомним, что весной текущего года на первом модуле обучения социальные координаторы овладели базой работы в Фонде.

Второй модуль, как и первый, прошел на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. В рамках программы специалистами Центра дополнительного образования Президентской академии была организована образовательная площадка для проведения очередного модуля подготовки специалистов, оказывающих сопровождение подопечных Фонда.

На занятиях и мастер-классах перед слушателями выступали эксперты Департамента правовой поддержки Государственного фонда «Защитники Отечества», Департамента Социального фонда России, Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, руководители региональных филиалов Фонда «Защитники Отечества», а также преподаватели вуза.

«Практическая работа, разбор кейсов их других регионов стали очень полезными в процессе нашего обучения. У нас появились знания правильного поведения с людьми, которые обращаются в Фонд. Конечно, хотелось бы периодически продолжать повышение квалификации, именно в очном формате, чтобы было живое общение и обмен опытом координаторов с разных регионов», — отметила слушатель из Рязанской области Ольга Непронина.

Основной формой образовательной программы было развитие компетенций для решения практических вопросов сбора информации об актуальных потребностях участников, ветеранов СВО и членов семей погибших.

Особый интерес слушателей программы вызвали формы занятий, помогающие совершенствовать умения сопровождения подопечных в процедурах присвоения статуса, поиске и восстановлении документов, получении льгот и выплат, консультировании по правовым вопросам и решении задач бытового характера по благоустройству жилья для инвалидов.

«Такой формат обучения позволяет социальным координаторам из разных регионов обмениваться опытом. На образовательных площадках они могут совместно отработать частные случаи из практики, которые были в их регионах, и создать за счет этого алгоритмы действий в подобных ситуациях. Обучение специалистов фонда является неотъемлемой частью успешности его работы. Преподаватели академии, принимавшие участие в обучении, максимально профессионально подошли к этой работе. От уровня подготовки на курсах повышения квалификации зависит эффективность работы социальных координаторов у себя в регионах», — заметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

ИА «Орелград»