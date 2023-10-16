Орловчанка добровольно отправилась «за ленточку»

Орловский врач будет работать в зоне СВО.

Елена заключила соответствующий контракт сроком на один год. Ранее она работала терапевтом в Покровской ЦРБ.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, перед отправкой на передовую с орловчанкой встретился заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Он вручил ей комплект формы, бушлат и букет цветов. Ранее Елена пообщалась со спикером областного совета Леонидом Музалевским.

Орловчанка активно помогала участникам специальной военной операции на Украине с самого начала. Елена занималась сбором и доставкой гуманитарной помощи, взяла персональное шефство над медицинскими учреждениями ЛНР (Республиканским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и Республиканским учебно-реабилитационным центром «Хрусталик»).

Однако она не могла сразу же отправиться в зону СВО как врач на долговременную работу, так как была связана условиями предыдущего контракта. Теперь у Елены появилась такая возможность.

ИА «Орелград»