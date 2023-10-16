Под Орлом завмаг присвоила 150 тысяч

Женщину осудили.

Как сообщает прокуратура области, случай произошёл в Орловском муниципальном округе. На скамье подсудимых оказалась жительница посёлка Знаменка.

Женщина работала заведующей магазином. В период с декабря 2021-го по июнь 2022-го годов она присвоила более 150 тысяч рублей. Она взяла средства, вверенные ей как должностному лицу, из кассы магазина, и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В итоге Орловский районный суд признал её виновной в присвоении, совершённом с использованием служебного положения (статья 160 УК РФ, часть 3). Орловчанку оштрафовали на 70 тысяч рублей.

«Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в прокуратуре заявили, что на Орловщине слишком неспешно расследуют коррупционные дела.

ИА «Орелград»