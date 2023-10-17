Областные чиновники спишут безнадежные долги

«Прощать» задолженность власти будут по новым правилам.

Департамент финансов Орловской области разработал новую версию «Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет». Речь идет о платежах, в отношении которых указанный департамент осуществляет полномочия администратора доходов областного бюджета. Общие правила регламентируются статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, а также постановлением правительства страны от 2016 года. Ориентируясь на эти документы, орловские чиновники и разработали проект новых правил.

В частности, в них прописаны условия принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет. Отметим, что порядок не будет распространяться на налоговые платежи и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Безнадежной к взысканию задолженность будет признаваться в случае смерти физического лица — плательщика в бюджет или официального объявления его умершим по решению суда.

Также безнадежными признают долги простых граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами (в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами). Новые правила будут действовать и в случае ликвидации организации, применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства.

Если юридическое лицо по решению регистрирующего органа будет исключено из единого государственного реестра, то и ему смогут списать долги при определенных условиях. Неуплаченные административные штрафы могут быть признаны безнадежными к взысканию, если судьей, органом или должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания затем было вынесено постановление о прекращении исполнения наказания.

Добавим, что принимать решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет будет постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов. Создается она департаментом в составе не менее пяти человек. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа присутствующих. При равенстве голос председателя комиссии является решающим. Принятие решения путем проведения заочного голосования не допускается. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

ИА «Орелград»