Клычков нашел неочевидного куратора промышленности и торговли Орловщины

Кандидата на должность в правительстве региона губернатор назвал 16 октября.

После согласования с профильным министерством членом правительства Орловской области — руководителем департамента промышленности и торговли Орловской области может стать Денис Леонов. В настоящий момент он является генеральным директором АО «Орелгортеплоэнерго». Общество он возглавил в конце 2017 года. С 2011 по 2015 работал заместителем гендиректора АО по финансам.

Напомним, долгое время кресло члена правительства пустовало, после того как в ноябре 2022 года Максим Петров отправился в Минпромторг России. Исполняет обязанности руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков.

ИА «Орелград»

В правительство Орловской области ввели строителя и коммунальщика

Правительство Орловской области покинут три чиновника