Вагонный вор в Орле отделался небольшим наказанием

Вступило в силу решение по уголовному делу о краже в поезде.

В первой инстанции материалы рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Дело было рассмотрено в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства. Оно было заведено в отношении ранее не судимого молодого человека по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Примечательны обстоятельства происшествия. Как установили следствие и суд, кража была совершена около часа ночи в вагоне пассажирского поезда, в котором подсудимый находился в качестве пассажира. Он обратил внимание на мобильный телефон с зарядным устройством к нему, который лежал на столике плацкартного купе. Аппарат принадлежал другой пассажирке, которая заснула, оставив мобильник без присмотра.

Подсудимый решил этим воспользоваться. Он убедился в том, что за его действиями никто не наблюдает, и стянул чужой мобильник во время стоянки поезда на станции «Орел». С собой молодой человек прихватил и зарядное устройство, после чего вышел из вагона на платформу. В результате преступных действий он причинил имущественный ущерб потерпевшей на общую сумму 8280 рублей, который для женщины в силу ее материального положения оказался значительным.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и поддержал ходатайство, заявленное им в ходе предварительного слушания, об особом порядке судебного разбирательства. Он заявил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, понимает, с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, были признаны наличие у него малолетнего ребенка и явка с повинной. В результате молодой человек получил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»