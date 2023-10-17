«Бунинка» проведет иммерсивный культпоход

Необычное мероприятие пройдет под названием «Шесть ярусов и лабиринт знаний».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина, 26 октября в 15.00 состоится иммерсивный культпоход «Шесть ярусов и лабиринт знаний». Мероприятие приурочено к 185-летнему юбилею работы учреждения. Гостям организаторы предлагают совершить настоящее путешествие по «древнейшей библиотеке» родного города вместе с ее сотрудниками.

«Ни много, ни мало, а уже 185 лет как наша библиотека гостеприимно распахнула свои двери для читателей, — сообщает «Бунинка» в своем анонсе. — Но в этот ли день она зародилась? Что стало началом ее основания? Где располагалась библиотека? Какие документы в ней хранились? Как и чем живет «Бунинка» сейчас? Окунитесь в прошлое, прочувствуйте веяние разных эпох, соприкоснитесь с настоящим, погрузитесь в происходящее».

Гостям будет предложено пройти по этажам исторического здания, где им откроется «закулисье» книгохранилищ будут раскрыты тайны и загадки. Например, посетители смогут своими глазами увидеть редкие книги, хранящихся в фондах и обычно недоступные взору «обычных» читателей. Кроме того, желающим предлагать принять участие в необычном библиотечном действе – оживлении сцен из библиотечной жизни.

«Примерьте на себя разные роли, — призывают в «Бунинке». — Например, ценителя винила, любителя музыки и поэзии: послушайте голоса великих поэтов Владимира Маяковского, Сергея Есенина. В образе библиотекаря – отыщите нужную читателю книгу, газету или журнал на многочисленных ярусах библиотеки, справьтесь с мобильными стеллажами, воспользуйтесь для доставки документов книжным лифтом; взвесьте на весах подготовленные к пересылке книги. И, главное, — сумейте не заблудиться в лабиринте знаний».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»