На орловских ярмарках стали активнее использовать кассы

Тенденцию к законопослушному поведению рыночников отметили орловские налоговики.

В Орловской области повысилась исполнительская дисциплина в части соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Налоговики считают наметившуюся тенденцию прямым следствием мероприятий, которые они проводят в указанной сфере. Дело в том, что в регионе продолжается реализация отраслевого проекта, целью которого является усиление кассовой дисциплины на розничных рынках и ярмарках, а основной задачей — контроль за применением кассовой техники и исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков.

Согласно ведомственной статистике, за девять месяцев 2023 года на ярмарках Орловской области налоговиками было проведено 78 контрольных мероприятий. По их итогам было объявлено 69 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при применении контрольно-кассовой техники и вынесено девять постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РФ.

В целом в Орловской области на сегодняшний день функционирует 50 ярмарок и организованных мест торговли, на которых зарегистрировано более одной тысячи единиц контрольно-кассовой техники. Кстати, о нарушителях исполнительской дисциплины в компетентные органы могут сообщать сами граждане. Например, по телефону или при личном визите в налоговый орган можно рассказать о случаях невыдачи продавцом кассового чека.

«УФНС России по Орловской области напоминает, что кассовый чек – гарантия прав потребителя, — подчеркнули в ведомстве. — С помощью специального приложения ФНС России «Проверка чека» покупатели могут проверять чеки на корректность, хранить их и взаимодействовать с налоговой службой в электронном виде. В случае если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма) необходимо сообщить об этом, в налоговый орган, отсканировав QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную».

ИА «Орелград»