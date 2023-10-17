«Зеленая роща» взыскала с сельских чиновников долги за мусор прошлых лет

17.10.2023 | 19:03 Закон и порядок, Новости

К ответу привлекли администрацию Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал арбитражный суд региона. У администрации сложилась задолженность по контрактам с ООО «УК «Зеленая роща» за июль – декабрь 2021, сентябрь 2022 года. Общая сумма – 2436 рублей 71 копейка. Также регоператор по обращению с отходами потребовал неустойку с августа 2021 по июнь 2023 в размере 240 рублей 90 копеек. Ответчик в суд не явился, не стал оспаривать требования и писать отзыв.

Факт оказания услуг по обращению с ТКО в спорный период подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, отметил суд. Ответчик не направлял в адрес ООО «УК «Зеленая роща» мотивированные отказы от подписания УПД, а также акты о нарушении региональным оператором обязательств по договору.

Решение по делу вынесено в начале октября: взыскать долг, а также продолжать начислять неустойку по день фактической оплаты. Кроме того, чиновников обязали возместить расходы по оплате госпошлины — 2000 рублей.

ИА «Орелград»


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