Число просьб и жалоб губернатору выросло на треть

В основном, орловцев волнуют вопросы социальной сферы.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала информацию о работе с обращениями граждан, поступившими в третьем квартале 2023 года. Всего в адрес губернатора и членов правительства поступило 2539 письменных обращений. Для сравнения, в третьем квартале прошлого года их было 1836, то есть рост числа писем составил 38,3 процента. Обращает на себя внимание тот факт, что количество заявлений по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 37,5 процента – 2489 в третьем квартале 2023 года против 1810 в третьем квартале 2022 года.

Коллективных обращений за отчетный период времени в областную администрацию поступило 135, что составляет 5,3 процента от общего количества. Для сравнения, в третьем квартале 2022 года поступило всего 65 коллективных обращений, доля которых в общем объеме писем губернатору и его подчиненным тогда составляла всего 3,5 процента. Отметим также, что от жителей областного центра поступило 748 обращений, или 29,4 процента от общего количества (в третьем квартале 2022 года – 534 обращения, или 29,1 процента).

«По социальному составу обратилось за указанный период, в том числе, инвалидов по общему заболеванию – 50, участников боевых действий – 9, многодетных и одиноких матерей – 7», — следует из информации администрации губернатора и правительства. Среди письменных обращений наибольшее их количество поступило по вопросам социальной сферы – всего таковых набралось 1241, или 48,9 процента от общего объема обращений. В частности, 713 сигналов были связаны со сферой здравоохранения.

Орловцев интересовали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации, а также выплат медицинским работникам. Еще 181 обращение касалось деятельности образовательных учреждений, 69 – оказания материальной помощи малообеспеченным группам населения, 30 – трудоустройства и занятости населения, 20 – работы учреждений культуры.

ИА «Орелград»